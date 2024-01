Pensioni: Fontana, ‘intervenire contro crollo nascite’

Gennaio 16, 2024

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “I dati e le analisi contenuti nel Rapporto annuale di Itinerari previdenziali offrono numerosi elementi per valutare le dinamiche della spesa previdenziale e per individuare le linee di intervento necessarie a garantirne la sostenibilità. Si tratta di una questione cruciale per il nostro futuro e per quello delle prossime generazioni”. Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in un videomessaggio di apertura del convegno a Montecitorio “Il bilancio del sistema previdenziale italiano. Andamenti finanziari e demografici delle pensioni e dell’assistenza per l’anno 2022”.

“Il progressivo aumento del debito pubblico -sottolinea ancora il numero uno dell’Assemblea di Montecitorio- solleva più di un interrogativo sulle implicazioni a lungo termine per la sostenibilità economica e per il mantenimento del sistema previdenziale. Sebbene anche nel 2022 si sia confermato il dato positivo sulla buona tenuta del sistema pensionistico italiano, permangono le difficoltà di finanziamento del nostro stato sociale. Occorrono, dunque, politiche lungimiranti in grado di bilanciare le esigenze di equità generazionale e la sostenibilità finanziaria. Per questo motivo ritengo particolarmente utili le previsioni fornite dal Rapporto sugli scenari in cui si dovranno concentrare le politiche assistenziali e previdenziali per affrontare le sfide che ci attendono”.

“Tra questi scenari si inserisce anche il calo demografico. Il progressivo crollo delle nascite è infatti un problema sempre più grave per le inevitabili conseguenze sul piano sociale ed economico. Anch’esso -conclude Fontana- merita un’ampia riflessione per approfondirne le ragioni e individuare i possibili rimedi”.