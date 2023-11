Pensioni: Landini, ‘follia governo che mette in discussione diritti garantiti’

Novembre 15, 2023

Roma, 15 nov. – (Adnkronos) – “La follia di questo governo” è dimostrata dal fatto “che sta mettendo in discussione dei patti definiti, dei diritti che erano stati sanciti e garantiti. Queste persone hanno rispettato delle leggi che c’erano e si sono mosse di conseguenza. Oggi questo gli viene messo in discussione. Non si rendono conto dei danni che stanno determinando. La fiducia tra i cittadini e lo Stato è un elemento decisivo per far girare un Paese. Stanno rompendo questo equilibrio”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini ad ‘Agorà’ su Rai Tre, a proposito del pensionamento dei medici. “E dall’altra parte stanno smantellando la sanità pubblica”, ha aggiunto Landini. “Dietro c’è un disegno politico di privatizzazione del servizio sanitario. Perché nella legge di Bilancio una parte dei soldi viene deviata sulla sanità privata”. “Sono riusciti a peggioare la Fornero”, prosegue il leader Cgil. “Hanno aumentato l’età pensionabile per tutti e non distinguono tra i lavori più pesanti e gli altri”.