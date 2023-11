Pensioni: Orlando, ‘governo conferma tagli, faremo battaglie a tutela lavoratori’

Novembre 8, 2023

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – “Non mi posso dire soddisfatto della risposta ma devo dire anche che neanche lei, signor Ministro, dovrebbe dirsi soddisfatto rispetto a chi le ha scritto lo speech perché per rispondermi e parlare di altro lei mi ha confermato che per tutte le altre misure di uscita pensionistiche sono stati ristretti i criteri per accedervi. Quindi non è una buona notizia né per me né per i lavoratori che attendono di andare in pensione”. Lo ha detto il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro Andrea Orlando replicando al Ministro Ciriani il quale ha risposto all’interrogazione del Pd sugli interventi sulle pensioni previsti dalla manovra nel corso del Question Time alla Camera dei Deputati.

“Mi ha confermato in sostanza che voi andrete avanti sulla revisione delle rendite – ha aggiunto l’ex ministro dem – e voglio far notare che su una pensione di 30mila euro lordi voi taglierete 4500 euro l’anno. Questo è un dato su cui riflettere, non sono pensioni da nababbi, e non sono però bruscolini. Voi state facendo cassa sulle pensioni dopo aver fatto campagna elettorale sulle pensioni. Questo è il punto fondamentale. E quello che è ancora più grave è che se anche troverete le risorse, immagino ci sarà una spinta molto forte perché non si tagliano le pensioni a 700mila lavoratori del 10% senza un confronto, anche se tornerete indietro il danno lo avrete già fatto”.

“Perché chi sta decidendo in questi giorni se andare in pensione in settori strategici come la sanità e gli enti locali che dovrebbero gestire il Pnrr, se ha i requisiti cerca di andarci perché li avete spaventati. Quindi vi invito non soltanto a tornare indietro ma a dirci anche chi è quel genio che ha escogitato questa misura perché sono convinto che ha fatto il più grande errore per l’interesse del Paese – ha concluso Orlando – ma il miglior regalo possibile all’opposizione che farà tutte le battaglie possibili per tutelare questi lavoratori e per fare in modo che qualcosa di ciò che avete promesso si realizzi, grazie alle nostre battaglie”.