Febbraio 24, 2023

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – “Le risorse (ingenti) per salvare le società di calcio si sono trovate. È incredibile che non si trovino quelle (si parla di 50 ml) per garantire opzione donna alle stesse condizioni dello scorso anno. #opzionedonnastessirequisiti”. Così Andrea Orlando su twitter.