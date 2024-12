Pensioni: Schlein, ‘1,8 euro non è aumento ma presa in giro’

3 Dicembre 2024

Roma, 3 dic. (Adnkronos) – “Altro che aumento, una differenza di appena 1,8 euro sulle pensioni minime è una presa in giro di milioni di anziani che affrontano ogni giorno le difficoltà del caro vita”. Lo dice la segretaria del Pd, Elly Schlein.

“Questo governo continua a ignorare chi ha lavorato per una vita intera e ora si trova a dover scegliere tra fare la spesa, pagare le bollette o acquistare medicine per curarsi. Il Partito Democratico non accetta questa ingiustizia, ci batteremo per un aumento reale delle pensioni minime, che garantisca dignità e sicurezza a chi ha dato tanto al nostro Paese. L’Italia ha bisogno di una classe dirigente seria che faccia gli interessi delle persone, non di urlatori e vuota propaganda smentita dai fatti”.