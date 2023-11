Pentathlon: Bittner, ‘2023 anno incredibile, successi che restano nella memoria’

Novembre 29, 2023

Roma, 29 nov. – (Adnkronos) – “Il 2023 è stato un anno incredibile per il pentathlon italiano. Abbiamo ottenuto grandi successi a livello europeo e mondiale con Giorgio Malan, Elena Micheli, Alice Sotero e Alessandra Frezza. Queste immagini resteranno indelebili nella nostra memoria. Grazie presidente Mattarella, è con estremo piacere che ci troviamo davanti a Lei, siamo orgogliosi di questo invito. Un grazie per averci ricevuto per la prima volta al Quirinale”. Lo ha detto il presidente della Federazione italiana pentathlon moderno, Fabrizio Bittner, nell’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.