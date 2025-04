Per i 50 anni del Mulino Bianco arriva un frollino in edizione limitata

30 Aprile 2025

Roma, 30 apr. (Adnkronos/Labitalia) – Continuano le celebrazioni per i 50 anni di Mulino Bianco con il Piccolo Mugnaio Bianco, uno dei personaggi più iconici fra quelli che hanno accompagnato la comunicazione del brand per tutti gli anni ‘80 e che oggi diventa il testimonial della campagna ’50 anni di ricordi buoni’ per festeggiare il mezzo secolo del marchio. Il piccolo mugnaio torna, infatti, con una nuova ricetta: un frollino con panna e scaglie di cioccolato in edizione limitata, dedicato a lui e alla sua amata Clementina. A supporto una campagna digital che festeggia il ritorno di uno dei personaggi più memorabili di Mulino Bianco.

Nato nel 1981 il Piccolo Mugnaio Bianco debutta in Tv con i primi mini-cortometraggi animati nel 1982. Il plot delle storie è semplice ma di successo e ben presto diventa un cult per un’intera generazione di bambini. Tutti si appassionano alle avventure del Piccolo Mugnaio Bianco e alle peripezie sempre diverse che dovrà mettere in atto per far sì che la sua adorata Clementina, ignara della sua presenza, assaggi le prelibate merende che lui impasta e sforna con l’unica intenzione di far breccia nel cuore dell’amata. Così, con storie leggere e divertenti, il Piccolo Mugnaio Bianco diventa ben presto protagonista indiscusso della comunicazione di Mulino Bianco e le sue avventure appaiono non solo in televisione, ma anche sulle più importanti riviste per ragazzi. Il successo del Piccolo Mugnaio Bianco sarà tanto e tale che gli saranno via via dedicati calendari, gadget, articoli di cartoleria, regali della raccolta punti e alcune delle mitiche sorpresine che in quegli stessi anni popolavano le confezioni di merendine e spopolavano presso tutti i bambini.

“Il Piccolo Mugnaio Bianco – ha dichiarato Massimo Fiorini, Mulino Bianco Biscuits Marketing Director – rappresenta per il nostro brand un compagno di viaggio unico e speciale. Non è un caso il suo ritorno proprio in occasione di un anniversario speciale come quello dei 50 anni del brand. Questo personaggio con le sue avventure rocambolesche e romantiche fa tornare bambini i grandi, per costruire i ricordi che verranno”.

Un legame davvero speciale quello fra il Piccolo Mugnaio Bianco e Mulino Bianco, tanto che oggi le avventure del Piccolo Mugnaio Bianco sono tornate in Tv con edizione speciale per il mezzo secolo di Mulino Bianco con un’avventura firmata dall’agenzia creativa LePub.

Il ritorno dell’iconico testimonial è celebrato da un biscotto in edizione limitata, i ‘Frollini del Piccolo Mugnaio’, con scaglie di cioccolato e panna, che raffigura il protagonista delle campagne Mulino Bianco e la sua musa ispiratrice Clementina. La nuova e gustosa ricetta, prodotta negli stabilimenti di Novara e pensata per riportare il consumatore ai sapori semplici e autentici di una volta, è arrivata sugli scaffali e resterà disponibile fino all’inizio del prossimo anno. E non finisce qui. Per sottolineare la particolarità dell’iniziativa e rendere omaggio a una delle figure più iconiche di sempre, il packaging dei ‘Frollini del Piccolo Mugnaio’ si presenta in colore azzurro per far risaltare il nuovo prodotto fra le confezioni di biscotti per la colazione di Mulino Bianco.

Non manca un invito per i consumatori, anche loro chiamati a festeggiare insieme al Piccolo Mugnaio Bianco, attraverso una call to action dedicata – ‘Piccolo Gran Finale’ – che li invita a scrivere il finale della storia d’amore fra il Piccolo Mugnaio Bianco e la dolce Clementina. Il finale che verrà eletto come vincitore verrà realizzato davvero sotto forma di corto animato. Tutte le informazioni sul sito dell’iniziativa.