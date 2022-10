Percassi: al Chorus Life di Bergamo arriva il cane robot ‘Spot’

Ottobre 12, 2022

Milano, 12 ott. (Adnkronos) – Il cane robot statunitense ‘Spot’ arriva al Chorus Life di Bergamo: il cantiere ad alto tasso di tecnologia scelto da Boston Dynamics e Trimble per il primo test nel mondo delle costruzioni del Paese. Lo rende noto Percassi, spiegando che Chorus Life è tra i più grandi progetti italiani di rigenerazione urbana, un vero e proprio smart ‘human’ district promosso da Polifin, sviluppato dal gruppo Costim, in fase di realizzazione da parte della controllata Impresa Percassi.

Oggi, per la prima volta in Italia -si legge nella nota del gruppo- la piattaforma robotica integrata frutto della collaborazione tra Trimble e Boston Dynamics ha operato nel cantiere dell’ormai prossima ‘Città del futuro’ di Bergamo dimostrando, grazie a Impresa Percassi, come innovazione e tecnologia possano non solo rendere più efficiente il monitoraggio delle attività di costruzione ma, anche impattare positivamente sulla sicurezza sul lavoro. Il sistema unico integrato ‘Spot’, sviluppato da Boston Dynamics e Trimble, è stato testato per la prima volta in Italia in un cantiere dimostrando come digitalizzazione e tecnologia possano non solo rendere più efficiente il monitoraggio delle attività di costruzione, ma anche impattare in maniera positiva sulla sicurezza sul lavoro.

La capacità del robot di muoversi su qualsiasi terreno, anche il più sconnesso, e di operare in condizioni meteo avverse, permette di ridurre gli spostamenti delle persone, limitandone di fatto l’esposizione a fattori di rischio: “‘Spot’ -spiega Fabrizio Tacchino, direttore project control di Impresa Percassi- è stato equipaggiato con una serie di device, oltre a telecamere e vari strumenti integrati per la mappatura dell’ambiente che consentono di automatizzare e rendere più efficienti le attività di routine di monitoraggio dei lavori nei cantieri: dalla scansione dei siti, al rilevamento dei progressi nella costruzione fino all’individuazione di eventuali malfunzionamenti negli impianti”.

Il sistema memorizza percorsi per poi ripeterli in autonomia, è direttamente controllabile da remoto ed è aperto all’installazione di varie tipologie di dispositivi accessori. Le applicazioni in campo, in continuo sviluppo, sono già state testate in America e in alcuni Paesi europei: in Polonia, ad esempio, è stato impiegato per monitorare un progetto di costruzione di una struttura ospedaliera, mentre nel Regno Unito ha operato in un sito di costruzione di un Datacenter.

La simultaneità e la velocità delle informazioni raccolte da Spot diventano fondamentali anche in ottica Bim; considerando i progetti design and built, come Chorus Life Bergamo, la restituzione immediata dei dati attraverso la realtà aumentata permette un efficace controllo in situ della qualità delle opere attraverso semplici device di cui è dotato il personale di cantiere. Informazioni che permettono a Impresa Percassi di velocizzare l’attività di progettazione e prevenire l’insorgere di eventuali clash in cantiere.

“‘Spot’ -aggiunge Ares Frassineti, direttore generale di Impresa Percassi- rappresenta la perfetta integrazione dei tre principali trend del futuro nel mondo delle costruzioni: digitalizzazione, automazione e robotica, sposandosi appieno con il progetto Chorus Life che punta ad impiegare la tecnologia per migliorare la vita delle persone. Siamo onorati di essere stati scelti da Boston Dynamics e Trimble per il nostro costante approccio all’innovazione. Il settore delle costruzioni e del real estate sta attraversando una profonda trasformazione e l’utilizzo delle più evolute tecnologie consente non solo di potenziare l’efficienza del settore ma, anche, di renderlo più sostenibile nel medio-lungo periodo”.