Marzo 29, 2023

Perugia, 29 mar. (Adnkronos) – Una coppia di coniugi è stata trovata senza vita nella loro abitazione a Tuoro sul Trasimeno, in provincia di Perugia. L’uomo, 70 anni, è morto impiccato mentre le cause del decesso della moglie, 61 anni, sono al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto. Non è esclusa l’ipotesi dell’omicidio-suicidio.