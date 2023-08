Perugia: scritte in sede Fdi, Procaccini, ‘vile gesto, non fermà impegno a servizio della nazione’

Agosto 13, 2023

Roma, 13 ago. (Adnkronos) – “Condanno con fermezza il vile gesto vandalico compiuto ai danni della sede di Fratelli d’Italia Umbria di Perugia, che presenta una evidente matrice politica. Un gesto intimidatorio che certo non fermerà l’azione politica di Fratelli d’Italia, e in particolare di Emanuele Prisco, sottosegretario all’Interno, e di Franco Zaffini, responsabile della commissione Sanità del Senato, che utilizzano più di altri quei locali e a cui va la mia solidarietà così come a tutti i militanti e rappresentanti istituzionali di FdI di Perugia”. E’ quanto afferma il copresidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo, l’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, nel condannare le scritte vandaliche che sono apparse nella sede del partito di Giorgia Meloni dell’Umbria, a Perugia.

“E’ comunque preoccupante – sottolinea l’eurodeputato – l’escalation di azioni vandaliche ai danni delle sedi di Fratelli d’Italia in tutto il territorio nazionale. Pochi giorni fa era toccato a Latina subire un simile gesto vigliacco ma non sarà questo a intimidirci o fermare l’impegno e l’azione di ognuno di noi al servizio della nostra nazione”.