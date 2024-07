Pesca: Sbrollini (Iv), ‘da granchio blu danni ingenti, non c’è più tempo da perdere’

1 Luglio 2024

Roma, 1 lug. (Adnkronos) – “I dati di Coldiretti non lasciano dubbi: il granchio blu sta creando danni ingenti alla pesca, 100 milioni di euro che potrebbero raddoppiare se non si interviene massicciamente. Eppure, alla mia interrogazione parlamentare presentata quasi un anno fa, il ministro Lollobrigida non ha ancora risposto. Cosa aspetta il governo?”. Lo afferma in una nota la senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini, vice presidente della commissione Affari sociali e salute del Senato.

“Tre mesi fa, poi, ho fatto visita a pescatori e ristoratori del Polesine – ricorda Sbrollini – e ho potuto verificare di persona la situazione disastrosa che il granchio blu sta provocando: i molluschi, cozze e vongole, stanno scomparendo. Proprio il rodigino, come conferma lo studio di Coldiretti, è una delle aree più colpite, lì ci sono territori e famiglie in grande sofferenza. Ma ormai questo aggressivo animale sta diventando una minaccia per tutti i nostri mari, dal Veneto alla Puglia, fino alla Sicilia. Dalle autorità ci aspettiamo finanziamenti superiori a quelli già stanziati e interventi più tempestivi. Anche il previsto commissario al granchio blu tarda ad arrivare. Non c’è più tempo da perdere”.