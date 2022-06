Peschiera: maxi rissa del 2 giugno, tre indagati

Giugno 15, 2022

Milano, 15 giu. (Adnkronos) – Sono tre i primi indagati per la maxi rissa di Peschiera sul Garda: poco più che maggiorenni sarebbero coinvolti nell’inchiesta della procura di Verona che sta ricostruendo quanto è accaduto il 2 giugno scorso nel comune sul Garda preso d’assalto da oltre duemila giovani. Si tratta del fascicolo che mira a far luce sui furti e sui lancio di pietre e oggetti contro la polizia intervenuta per contenere i ragazzi che si erano dati appuntamento attraverso i social.

Gli indagati per rissa, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale sono stati identificati dalle testimonianze e alle immagini delle telecamere e ai filmati pubblicati sui social. La procura indaga anche su un secondo fascicolo per quanto accaduto sul treno diretto a Milano, dove cinque minorenni, tra i 16 e 17 anni, che tornavano da Gardaland, sono state molestate da una trentina di giovani, quindi costrette a scendere in stazione a Desenzano.