Pesi: Fipe, Malagò riceve la squadra azzurra reduce dal mondiale

Settembre 25, 2023

Roma, 25 set. – (Adnkronos) – Il Team Italia di Pesistica Olimpica, reduce dai successi Mondiali di Riyadh, è stato ricevuto questa mattina dal Presidente del Coni, Giovanni Malagò. Il Presidente Fipe Antonio Urso ha guidato la spedizione Azzurra che ha visto protagonisti il Campione del Mondo nella categoria 81 kg, Oscar Reyes Martinez, il Vice Campione del Mondo categoria 61 kg, Sergio Massidda, e poi Nino Pizzolato, Mirko Zanni, Cristiano Ficco, Giulia Imperio e Giulia Miserendino, a cui si è aggiunto il Direttore Tecnico Sebastiano Corbu e i tecnici Pietro Roca, Matteo Orecchini e Gonario Corbu. Malagò ha incalzato Urso con domande riguardanti il percorso degli Azzurri in prospettiva Giochi Olimpici 2024 e il Presidente Fipe non ha fatto attendere la risposta: “Stiamo lavorando per arrivare a Parigi nelle migliori condizioni possibili”.