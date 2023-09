Peste suina: De Carlo (Fdi), ‘Pd critica, ma in dieci anni mai prese decisioni su questi temi’

Settembre 26, 2023

Roma, 26 set. (Adnkronos) – “Trovo paradossale che le critiche su temi come quelli del comitato tecnico faunistico-venatorio, sulla peste suina, sulla caccia e simili arrivino da rappresentanti di un partito che ha governato l’Italia negli ultimi dieci anni senza mai prendere una decisione concreta su questi aspetti”. Così il senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo, presidente della commissione Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione agroalimentare, replica agli attacchi del capogruppo Pd in commissione Agricoltura alla Camera, Stefano Vaccari.

“La peste suina – prosegue – è arrivata in Italia nel 2014, quando non c’erano il governo Meloni o il ministro Lollobrigida, risale a ormai due anni fa la mia interrogazione, da senatore di opposizione, sulla peste suina e sul decreto rimasto fermo sotto due esecutivi, Conte I e Conte II”. “Ormai i cinghiali scorrazzano da anni per Roma, a causa dell’assenza di piani per il contenimento dei selvatici. Questi sono i fatti, fatti che questo governo sa e vuole affrontare; la politica delle polemiche sterili la lasciamo ad altri”, conclude De Carlo.