Peste suina: Pd, ‘bene cambio di passo ma strada ancora lunga’

22 Ottobre 2024

Roma, 22 ott (Adnkronos) – “Apprezziamo il cambio di passo, ma la strada per sconfiggere la peste suina africana è ancora lunga e complessa”. Lo dichiarano Stefano Vaccari, capogruppo Pd in commissione Agricoltura e segretario di presidenza della Camera, e i deputati dem Antonella Forattini, Stefania Marino, Nadia Romeo e Andrea Rossi dopo l’audizione del commissario straordinario alla Psa Giovanni Filippini.

“Gli obiettivi posti dal Commissario con le ordinanze già emanate – aggiungono – sono condivisibili e richiedono però, al contempo, massima sollecitudine nell’attuazione delle misure adottate anche per circoscrivere le aree di crisi, non consentire la diffusione del virus ed evitare così il forzato stop degli allevamenti e delle aziende della trasformazione e commercializzazione delle carni suine che sta creando problemi all’industria del settore anche nel settore dell’export dei salumi italiani”.

“Per questo il prius è la riduzione drastica della popolazione dei cinghiali con la collaborazione fattiva delle squadre dei cacciatori che meglio di altri conoscono territorio e comportamento dei suini e che possono operare anche in deroga ai divieti per svolgere il compito di contenimento. Il piede sull’acceleratore – proseguono – deve essere impresso anche sui ristori e sugli indennizzi in favore aziende colpite dall’ingresso del virus”.

(Adnkronos) – “Non si tratta solo delle risorse legate ai danni diretti, ma anche a quelli indiretti che ancora il governo continua irresponsabilmente ad ignorare. Ci riferiamo al fermo produttivo, al deprezzamento dei capi, al blocco delle attività connesse, come gli impianti di biogas. Necessari, poi, strumenti di supporto alle imprese, moratoria mutui, cassa integrazione, esoneri contributivi e sostegni agli investimenti per aumentare la biosicurezza in azienda. Su questi aspetti il Commissario e’ stato chiaro sull’assenza delle risorse necessarie e saremo i primi ad incalzare il Governo sulla legge di Bilancio a trovare le risorse necessarie. Seguiremo passo dopo passo l’evolversi di questa grave criticità – concludono – e chiederemo al Commissario di fornirci , con report aggiornati, dati e numeri sugli obiettivi raggiunti”.