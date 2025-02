Pg Palermo: “Magistratura non merita sfiducia, allarma carenza organici”

26 Febbraio 2025

Palermo, 26 feb. (Adnkronos) – “La magistratura è sana e si impegna, tutti i giorni. Noi lavoriamo per il cittadino. In questo ufficio le porte sono sempre aperte. Mi chiedo: perché questo accanimento contro i giudici? Solo per l’errore fatto da qualcuno? Cosa dobbiamo fare di più, ammazzandoci di lavoro, dalla mattina alla sera? Venite a vedere come vive un magistrato, giudicante o requirente. Per noi non esiste sabato, domenica o estate. Perché manca la fiducia del cittadino a fronte di tanti sacrifici?”. Sono quasi le otto di sera e Lia Sava, il Procuratore generale di Palermo, è ancora seduta nel suo ufficio, al primo piano del Tribunale di Palermo. Sulla scrivania decine di faldoni da studiare per le udienze dell’indomani, al Tribunale di Sorveglianza, ma anche documenti, cartelle e fogli sparsi. E su un muro, vicino al tavolo, una lavagna bianca, con su indicati tutti gli uffici del distretto scritti con un pennarello. “La situazione degli organici nel distretto di Palermo, specie in alcune sedi, è particolarmente allarmante”, dice in una intervista esclusiva all’Adnkronos. “E se passa la riforma con la separazione delle carriere, la situazione per gli uffici requirenti sarà ancora peggio”, spiega preoccupata.

Quello di Lia Sava è un vero e proprio grido d’allarme. Che riguarda tutte le sedi del distretto di Palermo. Ma non solo. Della Sicilia intera del resto d’Italia. “E, per quello che colgo da interlocuzioni con colleghi che lavorano in altri distretti, la situazione non è dissimile da quella che si riscontra in altre realtà del nostro paese. In chiave di sintesi: una magistratura che, in tutta Italia, lavora tanto, lavora con scrupolo e dedizione, anche a fronte di carenze di organico significative”, dice tutto d’un fiato. “Perché nessuno lo capisce quanti sacrifici si fanno? – si chiede – Dal Nord al Sud del paese. Non è affatto una questione sicilio-centrica”. E si sfoga: “Lo capiscono che è tutto a prezzo di sacrifici enormi? Non lo facciamo per un privilegio, ma per il cittadino. E’ questo il senso. Noi lavoriamo per il cittadino”.

Poi riprende il filo del discorso e snocciola dati: “Ovviamente la mia attenzione, come Procuratore Generale, si focalizza sulla situazione degli Uffici requirenti alle cui carenze tocca a me sopperire attraverso l’applicazione degli istituti della supplenza, delle applicazioni endo-distrettuali o avviando, dove ne ricorrano i presupposti, le richieste per l’operatività di altri istituti come le applicazioni extradistrettuali”, spiega il Procuratore generale.

“Allo stato, il quadro nel distretto palermitano non è tranquillizzante- sottolinea – Certo, con i prossimi concorsi e con l’arrivo dei Mot, a partire dall’autunno di quest’anno potremo, verosimilmente, respirare almeno un po’ ma all’autunno dobbiamo arrivarci, garantendo, fino ad allora, lo svolgimento delle indagini e dei processi e cominciare, altresì, a guardare in chiave prospettica ai problemi degli organici. E mi spiego, prendendo spunto da qualche dato. Partiamo dagli Uffici requirenti di primo grado del nostro distretto”.

Ecco i numeri: “La Procura della Repubblica di Palermo solo qualche giorno fa ha portato a termine una complessa operazione antimafia di grande valenza, e che ha dimostrato, inequivocabilmente, come Cosa Nostra è viva e vegeta ed utilizza la tecnologia più avanzata per il controllo del territorio. Ebbene, la Procura di Palermo svolge la sua attività di contrasto al crimine organizzato e comune con soli 47 magistrati su una previsione in organico di 61 unità e senza uno dei sette procuratori aggiunti sui quali deve poter contare- dice Lia Sava – I Vice Procuratori Onorari, che grande apporto forniscono agli uffici di primo grado, sono previsti in organico, in quell’ufficio, in numero di 72 unità ma ne sono effettivi solo 53. La situazione non è certo migliore per la magistratura giudicante dove su 104 giudici previsti in organico ne sono presenti 84”.

E ancora: “La Procura della Repubblica di Agrigento su 12 sostituti ne ha effettivi solo 6 ed è anche scoperta in organico la figura centrale del Procuratore Aggiunto. Ad Agrigento, al Tribunale su 26 giudici previsti in organico risultano effettivi solo 20 magistrati. I Vice Procuratori onorari previsti ad Agrigento sono 15 ma ne sono effettivi solo 7. Sappiamo tutti quale è la delicatezza e la complessità dell’emergenza criminale in quel circondario”. Il Procuratore generale di Palermo prosegue: “La Procura di Trapani ha una scopertura giuridica del 63% dei sostituti procuratori della Repubblica ed anche in quell’Ufficio è vacante la figura del Procuratore Aggiunto. A Trapani su 13 VPO ne sono presenti solo 9. Per quello che mi risulta, la scopertura della Procura della Repubblica di Trapani è una delle più elevate in Italia. E’ in corso la procedura per una applicazione extra distrettuale. L’Ufficio è in forte sofferenza anche perché magistrati trasferiti con il precedente bando di concorso, sono ormai prossimi a lasciare l’ufficio con ulteriore aggravio della situazione”.

“Guardiamo adesso agli altri Uffici requirenti del Distretto in un’ottica prospettica: La Procura della Repubblica di Marsala, che pure è attualmente a pieno organico, in base alle tabelle endo distrettuali requirenti un giorno a settimana vede applicato a Trapani un suo sostituto per dare una mano a quell’Ufficio- ribadisce Lia Sava – Però è chiaro che così va, in qualche misura, in sofferenza la Procura di Marsala, anche perché, proprio a Marsala, ci sono due colleghe giovani madri alle quali è nostro obbligo primario garantire il benessere organizzativo con forme di bilanciamento del carico di lavoro per contemperarlo con le esigenze familiari”. “La Procura di Sciacca, che pure è ad organico pieno, almeno allo stato, a breve, proprio in base alle tabelle endo distrettuali, potrebbe vedere suoi sostituti, a rotazione, applicati ad Agrigento, con conseguente disagio in un Ufficio di così ridotte dimensioni. Dove, peraltro, non sono esclusi prossimi trasferimenti ad altre sedi”.

“Ancora, a breve andrà in pensione per raggiunti limiti di età il Procuratore della Repubblica di Termini Imerese e quell’Ufficio, pur ad organico pieno, vedrà la presenza di giovanissimi magistrati (tutti di prima valutazione di professionalità, per alcuni ancora non conseguita). E’ a tutti nota l’estrema delicatezza e complessità delle indagini in corso di svolgimento in quel circondario e lo sforzo immane che viene e verrà chiesto ai nostri magistrati requirenti di quella Procura- dice Lia Sava – La Procura per i Minori di Palermo, pur ad organico completo, va in sofferenza per l’enorme incremento dei reati gravi commessi dai minori (il 23% in più rispetto all’anno scorso, come abbiamo esposto in sede di inaugurazione dell’anno giudiziario) e per l’aumento esponenziale delle competenze di quell’Ufficio (destinato a crescere ulteriormente con la piena attuazione delle riforme in itinere) e si fa fronte alle difficoltà oggettive, ancora una volta, grazie agli enormi sacrifici dei magistrati dell’Ufficio”.

“La situazione non migliore per gli Uffici di secondo grado- aggiunge -Il mio Ufficio vede una scopertura di 2 Sostituti Procuratore Generale su 15, con la vacanza dei 2 magistrati in pianta organica flessibile. E non si tratta di una scopertura da poco. Infatti, è proprio la Procura Generale, con i suoi sostituti, che verosimilmente dovrà inviare, già nei prossimi giorni, in applicazione suoi magistrati per sopperire alle gravi carenze di organico ed alle necessità degli Uffici di primo grado che ho sopra descritto, oltre a dover seguire e garantire l’efficienza del servizio giustizia per i processi di secondo grado nelle innumerevoli udienze che si svolgono in Corte”. “Invero, e non va sottaciuto, la Corte di Appello di Palermo, una delle più produttive di Italia in termini statistici, come abbiamo apprezzato nella relazione svolta dal Presidente Frasca in sede di inaugurazione dell’anno giudiziario, su 44 consiglieri ne ha effettivi solo 36, ma, nonostante tale carenza, ha un calendario di processi che vede impegnati quotidianamente più collegi, anche in orari pomeridiani e serali. Ed è, ovviamente, la Procura Generale che rende possibile questo pregevole trend garantendo la presenza in udienza dei suoi sostituti”.

E sul fronte del personale amministrativo, qual è la situazione? “Accennavo prima ai problemi del personale amministrativo. Ebbene. Il lavoro dei vertici dei nostri uffici giudiziari è aggravato dalla mancanza della figura del Dirigente Amministrativo che è fondamentale in un sistema che è impostato sulla “doppia dirigenza”. A titolo meramente esemplificativo, la Procura di Palermo è priva di tale figura dal 2021, le Procure di Agrigento, Trapani, Marsala e Termini Imerese, per quello che a me risulta, sono senza dirigente amministrativo da oltre un quinquennio ed anche la Procura per i Minori non vede in organico tale figura. Inoltre, in tutti gli Uffici requirenti del Distretto vi è carenza di cancellieri. Il cancelliere è fondamentale perché è la figura specifica di assistenza al magistrato. Inoltre, se pur apprezziamo gli sforzi ministeriali in corso per incrementare la figura degli autisti giudiziari ( si sta svolgendo la procedura di assunzione), allo stato abbiamo difficoltà enormi per garantire i servizi che essi svolgono ( ad esempio, trasmissione di fascicoli da un Ufficio giudiziario ad un altro) e ci auguriamo che i nuovi ingressi siano rapidissimi”.

Quali sono, dunque le preoccupazioni del Procuratore generale di Palermo? Ma anche le sue speranze? “Si, quello che ho descritto è il quadro. Ed è un quadro che mi preoccupa per diversi ordini di ragioni”. “Il primo: la situazione del distretto, nell’ottica requirente, in attesa dell’arrivo dei MOT (che, comunque, non potranno certamente coprire tutte le vacanze) fino all’autunno, richiederà grossi ed ulteriori gravi sacrifici agli Uffici, ai Procuratori ed ai sostituti, e ciò rischia di compromettere, ancora una volta, il benessere organizzativo complessivo non solo dei magistrati ma anche del personale amministrativo sfiancato anch’esso”.

“In secondo luogo: temo la progressiva mancanza di attrattiva per gli Uffici Requirenti conseguente alla infuocata polemica sulla separazione delle carriere che, come ho detto in sede di inaugurazione dell’anno giudiziario, ritengo inutile e dannosa- dice ancora Lia Sava mentre continua a snocciolare dati -Ed il quadro che ho sopra descritto credo renda evidentissimo che i problemi della giustizia sono ben altri ed incidono, davvero, sulla efficienza del servizio giustizia. Invero, rischiamo, di qui a breve, di vedere negli uffici di Procura solo i Mot, che in base alla graduatoria scelgono le sedi, e di constare, altresì, che vanno deserti i bandi di trasferimenti ordinari. E ciò è davvero inquietante. Perché mi preoccupa l’immagine di Procure di primo grado composte solo da magistrati di prima nomina, benché validissimi e sorretti da una solida preparazione giuridica come quella richiesta per vincere il concorso in magistratura. Le Procure di primo grado hanno bisogno anche di esperienza, magari maturata in uffici diversi, per garantire l’affinamento di tecniche di indagini e lo scambio di visioni prospettiche diverse in materia di organizzazione del lavoro, che si acquisisce, inevitabilmente, con gli anni”.

“In terzo luogo: il quadro delle scoperture sopra descritto credo dimostri inequivocabilmente i sacrifici e l’impegno che la magistratura nel nostro distretto ed in tante, diverse e vaste aree del nostro paese, da nord a sud, infonde, ogni giorno per far andare avanti una macchina complessa, per non farla inceppare. E, ciò nonostante, le riforme continue, che richiedono sforzi ulteriori per renderle operative ed armonizzarle con il sistema, e le difficoltà connesse all’informatizzazione che stiamo provando, anche qui con il massimo impegno, a rendere davvero realtà, nonostante ostacoli ed incidenti di percorso”.

Lia Sava conclude, con la voce che si incrina: “Gli sforzi evidenti che facciamo, che continueremo a fare, e che saranno crescenti nei prossimi mesi, dovrebbero e ben potrebbero restituire alla collettività un’immagine veritiera ed autentica della magistratura italiana, potere dello Stato che poggia sulla qualità, sull’impegno e sui sacrifici che i magistrati, da nord a sud del paese, portano avanti ogni giorno. Resta in me la speranza che ciò accada”. Fuori si è fatto buio. Nel frattempo, il Procuratore generale ha risposto a diverse telefonate, ha dovuto risolvere altri problemi. Domani è un altro giorno. (di Elvira Terranova)