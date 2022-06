Philip Morris, Hannappel: “Al servizio del Paese per migliorare tessuto produttivo e competitività”

Giugno 17, 2022

Bologna, 17 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “Ci mettiamo al servizio del Paese, per contribuire a migliorare il suo tessuto produttivo e la competitività attraverso occasioni di formazione di alto livello. Lo facciamo anche grazie al coinvolgimento di istituzioni, università, politecnici, istituti tecnici, start-up e imprese che, insieme, possono fare la differenza”. Così Marco Hannappel, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, in occasione dell’inaugurazione del Philip Morris Institute for Manufacturing Competences (IMC), il nuovo centro di Philip Morris per l’alta formazione e lo sviluppo delle competenze legate a Industria 4.0, inaugurato oggi a Crespellano (Bo).

“Gli investimenti che abbiamo fatto in questi anni, oltre allo stabilimento da più di un miliardo di euro in cui ci troviamo, e i 600 milioni investiti per il nuovo centro di eccellenza industriale, hanno bisogno di un ulteriore boost che è la crescita delle competenze e in questo senso un centro di alta formazione è fondamentale”, ha osservato Hannappel.

“Una giornata molto importante per tutte le 38mila persone coinvolte nella filiera di Philip Morris in Italia perché oggi, qui, nasce un luogo per la formazione e lo sviluppo delle competenze. Un luogo per il presente e per il futuro, che punta sulla crescita del capitale umano”, ha concluso.