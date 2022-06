Philip Morris, Pichetto Fratin: “Aumentare offerta formativa per manifattura intelligente”

Giugno 17, 2022

Bologna, 17 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “Vorrei ribadire l’importanza della filiera del tabacco nel nostro paese e del ruolo che Philip Morris ha nel creare un indotto che occupa circa 50mila operatori, qualcosa di rilevante a livello nazionale. Quindi grande apprezzamento anche per il centro che andate ad inaugurare che ambisce a diventare importante per le competenze nell’industria 4.0 e che avrà una valenza sicuramente territoriale, ma anche con un occhio di riguardo a quelle che sono le dinamiche di filiera”. Così Gilberto Pichetto Fratin, vice ministro Sviluppo economico in un videomessaggio inviato in occasione dell’inaugurazione del Philip Morris Institute for Manufacturing Competences (Imc), il nuovo centro di Philip Morris per l’alta formazione di Crespellano (Bo).

“L’obiettivo è quello di aumentare l’offerta formativa che Philip Morris ha finora portato avanti con le proprie maestranze e con la catena agricola che l’accompagna”, ha ricordato il vice ministro che ha aggiunto: “Un aumento della conoscenza del capitale umano è un ulteriore impulso per permettere al Paese di cogliere al meglio quelle che sono le opportunità che la ‘manifattura intelligente’ può darci”.

“Si tratta di un cambio di paradigma nella produzione industriale – ha spiegato Pichetto Fratin – che permette il raggiungimento di elevatissimi livelli di efficienza con elevatissimi livelli di sostenibilità. Non è una semplice valutazione di investimento, è la valutazione di quello che deve essere un diverso modello organizzativo. I passaggi di questo processo evolutivo verso la transizione ecologica e digitale vedono nella formazione la svolta per vincere le sfide che abbiamo di fronte”, ha concluso.