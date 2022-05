Piacenza: Letta, ‘con Tarasconi per riportare città dove merita’

Maggio 16, 2022

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Piacenza rappresenta per noi un simbolo e una grande opportunità. Per questo abbiamo deciso di mettere in campo la candidatura migliore, quella di Katia Tarasconi. Sono molto contento che abbia accettato e che si stia svolgendo questa campagna con uno straordinario entusiasmo”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a Piacenza per alcune iniziative elettorali con la candidata a sindaco Katia Tarasconi.

“Una campagna elettorale molto civica nella quale la cosa principale è ridare a Piacenza una guida del Comune che riporti la città dentro una dinamica regionale e nazionale che sia quella dei grandi investimenti. Francamente non riesco a immaginare niente di meglio per Piacenza che avere una sindaca donna come Katia con l’esperienza fatta i questi anni e i meriti che le riconosciamo”.