Piazza Fontana: Braga, ‘strage fascista, verità grazie a forza paese democratica’

12 Dicembre 2024

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – “A Piazza Fontana fu strage fascista. Ci è voluta la forza di un paese democratico per arrivare alla verità. Ora va coltivata la memoria per difenderci dall’indifferenza e per scegliere sempre la libertà”. Lo ha scritto sui social Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.