Pichetto a Cida: “Dirigenti asse portante Paese”

Luglio 5, 2023

Roma, 5 lug. (Adnkronos/Labitalia) – “Il vostro ruolo è di asse portante della Repubblica, i vostri confronti come manager e dirigenti pubblici e privati sono realizzati per portare avanti l’interesse del Paese”. Lo ha detto Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, intervenendo all’assemblea nazionale della Cida, la Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità, in corso a Roma.

“Non diciamo no al miglioramento della classe energetica – ha aggiunto – delle abitazioni ma il calendario ce lo facciamo noi. Il nostro stoccaggio ha raggiunto un livello ottimo siamo ben oltre l’80%, ci sono tutte le condizioni per gradualmente passare all’abbandono del carbone, poi il passaggio successivo sarà per l’olio combustibile”.

“Oggi ho firmato un atto d’indirizzo a Terna, coinvolgendo Arera, che prevede una riduzione al minimo delle centrali a carbone”.