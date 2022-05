Pichetto: ‘Riconoscenza per chi fa crescere Paese’

Maggio 9, 2022

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – ”I 160 anni di Poste Italiane rappresentano una ricorrenza significativa per l’intero Paese: un’azienda simbolo dell’unità nazionale e costante punto di riferimento per tutti noi cittadini”. Lo dichiara il vice ministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, a margine della giornata inaugurale delle celebrazioni per il 160esimo anno di Posta Italiane.

“Poste italiane e’ parte integrante della vita economica e sociale di questo Paese, un’azienda capace di coniugare la forza della tradizione con la spinta innovativa sul fronte dei servizi. La presenza degli uffici postali e il lavoro svolto anche e soprattutto durante i giorni della pandemia hanno assicurato alle famiglie italiane la continuità dei contatti. In qualità di viceministro allo Sviluppo economico, con delega al settore postale, non posso che esprimere riconoscenza per chi fa crescere il Paese “, conclude