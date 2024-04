Piemonte: Conte, ‘morto primo sindaco M5S eletto in Regione, Falcone lascia segno’

5 Aprile 2024

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – “Apprendo con dolore della scomparsa di Roberto Falcone, primo sindaco del M5S in Piemonte, nel comune di Venaria. Il suo impegno e la sua dedizione hanno lasciato un segno indelebile nella nostra comunità e non solo. Un pensiero affettuoso alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento di grande dolore”. A dare notizia della scomparsa è il leader del M5S Giuseppe Conte, con un post su X.