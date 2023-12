Piemonte: Meloni, ‘865 mln per 20 interventi, valorizziamo anche sport invernali’

Dicembre 7, 2023

Roma, 7 dic. (Adnkronos) – “Arriviamo a mobilitare su questa regione 865 milioni con i quali finanziamo circa 20 interventi, sono risorse che non spendiamo in mille microcose ma le concentriamo su alcune priorità e alcune risposte che i cittadini attendono”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ad Asti, dove è arrivata per la firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione con la regione Piemonte.

“Ci occupiamo di valorizzare alcuni fra gli asset distintivi del territorio, quelli che lo rendono un punto di riferimento per gli sport invernali, i grandi eventi sportivi e internazionali. Poi vediamo se si riuscirà a fare qualcosa di più: io e il presidente Cirio ci siamo capiti…”, aggiunge rivolgendosi al governatore del Piemonte, richiamando la proposta per il recupero della pista di bob di Cesana per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.