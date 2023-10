Piemonte: Pd, ‘accordo su sospensione primarie, avanti con costruzione progetto’

Ottobre 26, 2023

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – “Incontro positivo al Nazareno tra i due esponenti della segreteria nazionale del Pd, Igor Taruffi e Davide Baruffi, con i dirigenti del partito piemontese Domenico Rossi, Chiara Gribaudo e Daniele Valle”. Si legge in una nota del Pd.

“Nell’incontro si è convenuto sulla necessità di sospendere l’iter delle primarie, nell’ottica di dare priorità all’allargamento dell’alleanza di centrosinistra, necessaria per competere alle prossime elezioni regionali. Tanto il Segretario regionale Rossi quanto la Vicepresidente nazionale del Pd, Gribaudo, e il Vicepresidente dell’Assemblea legislativa piemontese, Valle – i due esponenti del Pd che nelle settimane scorse hanno manifestato la propria disponibilità a correre per la presidenza della Regione – hanno convenuto sulla necessità quindi di anteporre le ragioni della costruzione del progetto rispetto a quelle della selezione delle candidature”.

“Dal canto loro, i responsabili dell’Organizzazione e degli Enti locali del Pd nazionale, hanno evidenziato come la composizione delle alleanze per le prossime elezioni locali sia un processo in corso in tutte e quattro le regioni che andranno al voto nel primo semestre del 2024 – oltre al Piemonte, Sardegna, Abruzzo e Basilicata – e come le scelte piemontesi, fatta salva l’autonomia regionale, siano da inserire in un quadro complessivo più ampio di cui avvertire tutti la responsabilità”.