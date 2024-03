Piemonte: Pentenero, ‘faccio nuovo appello a M5S, superiamo personalismi’

19 Marzo 2024

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – Alle regionali in Piemonte “mi auguro che si possa essere insieme, insieme si fa più strada che da soli. Personalmente ho fatto appello ai 5S sabato scorso ma senza avere risposta. Ne faccio nuovamente un altro: superiamo i personalismi, qualora ci fossero: io sono disponibile a farlo”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Gianna Pentenero, candidata Pd alla presidenza della regione Piemonte.

Trova impossibile che si trovi la quadra con un candidato comune? “Mi sembra impossibile, per questo sabato ho fatto appello ai 5S. Uniti c’è una strategia e si può ottenere un risultato positivi, divisi potrebbe essere quasi impossibile vincere”. Se quello in Abruzzo era un campo largo, quello che si sta verificando in Piemonte cosa potrebbe essere? “Un campo larghetto…”, ha scherzato la candidata Pd a Un Giorno da Pecora.