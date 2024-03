Piemonte: Più Europa, ‘Pd uscito da impasse, ora tavolo per valutare opzioni’

16 Marzo 2024

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – “Bene che il Pd sia uscito dall’impasse che lo teneva bloccato da mesi con la proposta di Gianna Pentenero come candidata alla guida del Piemonte rivolta agli altri soggetti della coalizione di cui, lealmente, facciamo parte. Auspichiamo che presto venga convocato il tavolo della coalizione per confrontare questa proposta con eventuali altre indicazioni”. Così il coordinatore regionale di+Europa Flavio Martino in una nota a commento della conclusione dell’Assemblea regionale del Pd di questa mattina.

“Lavoriamo per allargare la coalizione il più possibile verso l’ area liberaldemocratica fino a rendere contendibile la guida della nostra regione a Cirio e Marrone”, ha concluso.