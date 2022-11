Pierini (Coca-Cola Hbc): ‘Emissioni dimezzate negli ultimi 10 anni’

Novembre 11, 2022

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – Taglio del nastro oggi per il nuovo stabilimento Coca-Cola Hbc a Gaglianico (Bi), destinato alla produzione di bottiglie in pet riciclato. “Oggi dopo otto anni riapriamo uno stabilimento nel segno della sostenibilità ambientale – ha dichiarato Giangiacomo Pierini, direttore Corporate Affairs and Sustainability di Coca-Cola Hbc Italia – Un investimento da 30 milioni di euro con i quali produrremo in questo sito 30mila tonnellate di plastica riciclata, le preforme, che sono il punto di partenza della bottiglia, con un abbattimento di CO2 del 70% verso la plastica vergine, grazie a tecnologie innovative in Europa e grazie al fatto che utilizziamo solo energia elettrica proveniente da fonti 100% rinnovabili”.

“Quest’investimento – prosegue Pierini – si aggiunge agli oltre 100 milioni di euro investiti in Italia negli ultimi 10 anni, nei nostri stabilimenti in Veneto, in Abruzzo, in Campania, qui in Piemonte, in Basilicata, con l’obiettivo di identificare nuove tecnologie, nuovi processi, nuovi materiali, nuovi formati, grazie ai quali abbiamo ridotto di quasi la metà le emissioni di CO2, sempre negli ultimi 10 anni”.