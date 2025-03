Pil: Boccia, ‘con Meloni Italia ferma e aumentano tasse, costruiamo alternativa’

3 Marzo 2025

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “I dati dell’Istat ci dicono una verità: con il governo della destra l’Italia si è fermata. Dopo più di due anni di legislatura tutte le previsioni del governo sono state smentite. Il Pil nel 2024 è cresciuto solo dello 0,7 %. E senza il Pnrr avversato dalla destra oggi l’Italia sarebbe in piena recessione. La spesa delle famiglie e delle amministrazioni non cresce. In compenso il governo di Giorgia Meloni e Matteo Salvini aumenta le tasse con la pressione fiscale salita nel 2024 al 42,6 %. E nel frattempo il debito pubblico sale al 135,3% del Pil. Questi sono i lusinghieri risultati del governo della destra che certificano il fallimento di tutte le scelte di politica economica di questa maggioranza e ci dicono che bisogna al più presto costruire una credibile alternativa di governo”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.