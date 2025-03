Pil: Braga, ‘Giorgetti contento, gli italiani no, aumentano bollette e crisi aziendali’

3 Marzo 2025

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “Giorgetti è tutto contento perché lui lo aveva previsto che l’Italia sarebbe cresciuta meno. E quindi oggi lo 0,7% nel 2024 – per il governo doveva essere l’1% – gli sembra un grande risultato. Non la pensano così gli italiani visto che sempre l’Istat certifica anche l’aumento della pressione fiscale salita al 42,6%. E visto che poco si è fatto per l’aumento delle bollette e niente si è fatto di fronte alle numerose aziende in difficoltà: più di 126 mila addetti coinvolti da crisi aziendali. Quei numeri che Giorgetti non vuole vedere, ma dietro ci sono persone e famiglie”. Così Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.