Settembre 3, 2023

Cernobbio (Co), 3 set. (Adnkronos) – “Sono attenta a tutti i dati che ci vengono restituiti, ma abbiamo tanto, tantissimo come Paese in termini di potenziale inespresso che vuol dire anche aumento della produttività”. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone, a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio, commentando gli ultimi dati sull’andamento del Pil italiano.