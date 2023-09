Pil: Della Vedova (+E), ‘dati negativi spingano Meloni a fare riforme e concentrarsi su Pnrr’

Settembre 11, 2023

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “I dati negativi sull’andamento dell’economia in Ue richiedono una reazione da parte del governo Meloni. Abbandonati i toni imprudentemente trionfalistici del primo trimestre, Meloni deve rapidamente riorientare non solo la sua propaganda ma soprattutto la strategia del suo governo per spingere la crescita”. Lo afferma il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova. “Anziché insistere sulle promesse elettorali come flat tax e pensioni, Meloni spinga sulle riforme, a partire dalla concorrenza, e sugli investimenti del Pnrr come strategia prioritaria per aumentare il potenziale di crescita dell’Italia”, conclude.