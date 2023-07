Pil: Foti (Fdi), ‘al rialzo stime crescita Italia, nuovo schiaffo per Schlein e Conte’

Luglio 25, 2023

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Altro nuovo schiaffo per Schlein e Conte: nonostante il quotidiano agire contro l’Italia, è di oggi la notizia che il Fondo monetario internazionale rivede al rialzo le stime di crescita del nostro Paese. Il rialzo del Pil nazionale all’1,1%, e quello per il 2024 al +0,9% fanno ben sperare per la rinascita dell’Italia, ma confermano l’azione del centrodestra basata su una visione di prospettiva vincente”. Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Ancora una volta vengono smentiti gli uccelli del malaugurio del duo giallo-rosso – continua -: a loro va la nostra solidarietà, certi che il loro agire altro non fa che portare danni allo schieramento di cui fanno parte”. “A fronte di dati che sono migliori persino di nazioni come Francia e Germania da sempre ritenute locomotiva d’Europa, ci godiamo l’assordante silenzio di Conte e Schlein”, conclude Foti.