Pil: Lorenzin (Pd), ‘calo preoccupa, piatto idee governo piange’

Settembre 11, 2023

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “Il calo del Pil certificato oggi dalla Commissione europea e dall’Istat è fonte di seria preoccupazione ed evidenzia come sia finito per l’attuale governo l’effetto abbrivio del precedente esecutivo. Adesso è essenziale che la maggioranza metta da parte le bandierine elettorali e si concentri sulle misure in grado di contrastare l’effetto deprimente sulla domanda interna dell’inflazione e l’aumento dei tassi d’interesse, in modo da stimolare la ripresa economica e garantire la stabilità finanziaria del Paese”. Lo dice la senatrice Beatrice Lorenzin, vicepresidente del gruppo del Pd.

“Sappiamo – prosegue – che ciò non può avvenire senza chiare scelte di visione e investimenti strutturali. I 200 miliardi del Pnrr sono essenziali per tutto l’indotto oltre a determinare il necessario ammodernamento di asset fondamentali per l’Italia. A oggi il piatto piange in idee e capacità di affrontare in modo risolutivo le sfide e le opportunità sul campo. Legge di bilancio e Pnrr rimangono il vero banco di prova del governo”.