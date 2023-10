Pil: Osnato (Fdi), ‘anche Fmi promuove governo Meloni’

Ottobre 13, 2023

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “Il Fondo monetario internazionale valuta la crescita del Pil, stimata dal governo dell’1,2% per il 2024, un obiettivo ambizioso ma fattibile. Tale affermazione è una chiara indicazione della prospettiva realistica del governo italiano per promuovere la crescita economica del Paese”. Lo dichiara in una nota Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia, presidente della commissione Finanze della Camera e responsabile economico del partito, commentando la dichiarazione di Alfred Kammer, direttore per l’Europa dell’Fmi.

“Il governo – prosegue – ha chiaro il suo obiettivo e sta ponderando ogni passo per raggiungerlo, consapevole delle numerose difficoltà, sta operando senza azzardare previsioni e tagliando ogni tipo di spreco pubblico. Il direttore del dipartimento europeo dell’organizzazione di Washington sottolinea che l’attuazione degli investimenti previsti dal Next Generation Eu potrebbero portare a una crescita ancora più significativa”. “È incoraggiante che il Fondo monetario internazionale abbia ritenuto che le stime riviste per l’Italia riflettano principalmente fattori meccanici e restrizioni di politica monetaria, evidenziando che le prospettive economiche dell’Italia sono ancora solide”, conclude Osnato.