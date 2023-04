Pino Insegno a Palazzo Chigi: “Da chi vado? Fatti miei”

Aprile 4, 2023

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – Con il suo libro sotto il braccio, Pino Insegno varca il portone principale di Palazzo Chigi, dove arriva a piedi, superando i controlli della Polizia che rendono inaccessibile piazza Colonna ai passanti. Fermato da una cronista mentre si appresta a superare i controlli interni al Palazzo che occupa la presidenza del Consiglio, il comico gela la cronista che, vedendolo entrare, gli domanda se andrà dalla premier Giorgia Meloni: “Fatti miei…”, risponde infatti piccato.

Uscendo dopo una mezz’ora abbondante, Insegno – che negli ultimi mesi ha presentato eventi pre-elettorali a cui ha partecipato anche l’attuale presidente del Consiglio – viene di nuovo incalzato dai cronisti. E alla stessa domanda, se abbia visto la premier, risponde con rinnovato fastidio, in romanesco: “No, me so venuto a pija il caffé che qua lo fanno bono…”. A chi gli fa notare che è già la seconda volta che viene avvistato a Palazzo Chigi, replica: “E’ già la quarta, conti male…”.