Pirateria: Martella (Pd), ‘risultato importante, ora campagna sensibilizzazione’

Luglio 12, 2023

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “L’approvazione in via definitiva al Senato del ddl antipirateria rappresenta un importante risultato per contrastare questo odioso fenomeno che ha elevatissimi costi economici e sociali. Ora bisogna accompagnare questo impianto normativo con una adeguata campagna di sensibilizzazione contro la pirateria. Perché questo fenomeno alimenta circuiti criminali, fa perdere posti di lavoro e danneggia l’industria creativa e degli eventi. Bene la legge ma bisogna continuare ad essere vigili”. Lo dichiara Andrea Martella, senatore del Partito democratico.