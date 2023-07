Pirateria: Minasi (Lega), ‘ddl è legge, legalità è faro nostra azione’

Luglio 12, 2023

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “Oggi abbiamo approvato una legge estremamente importante che tutela la proprietà intellettuale difendendola dal fenomeno della pirateria online e andiamo, così, a preservare chi lavora: le imprese, gli autori, gli artisti e i creatori”. Così Tilde Minasi, senatrice della Lega, annunciando in aula il voto convinto del suo gruppo al disegno di legge sulla tutela del diritto d’autore. “Abbiamo vinto un grande battaglia: finalmente, con questo disegno, si vanno a reprimere condotte illegali che stanno producendo un enorme danno al settore delle telecomunicazioni, ma non solo. A essere danneggiata è, infatti, l’economia in generale e lo Stato, non solo chi opera nel comparto”, spiega.

“Come Lega dimostriamo ancora una volta quanto la legalità sia il faro della nostra azione, certi che l’unica via per la crescita culturale, ma anche economica del Paese, non possa che essere, appunto, il rispetto delle regole, alla base, peraltro, di ogni investimento”, conclude Minasi.