Pirateria: Stefani (Lega), ‘bene ok a nostro ddl, da sempre in prima linea per legalità’

Luglio 12, 2023

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “Siamo soddisfatti per l’approvazione del ddl per il contrasto della pirateria. Un fenomeno che riguarda gran parte del settore audiovisivo e anche quello dello sport, dietro al quale si nascondono organizzazioni criminali che, oltre ad arrecare danni economici, comportano gravi rischi per la privacy. La Lega è da sempre in prima linea per la legalità e nella battaglia per la tutela dei dati personali dei cittadini, anche per questo motivo abbiamo ottenuto che il provvedimento, presentato alla Camera dalla collega Maccanti, fosse approvato in breve tempo e senza modifiche. Con il voto di oggi ripristiniamo la legalità”. Così in una nota la senatrice Erika Stefani, relatrice del provvedimento e capogruppo della Lega in commissione Giustizia.