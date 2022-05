Pireddu (Uber Italia): “Accordo con ItTaxi operativo da fine giugno a Roma”

Maggio 24, 2022

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “Oggi annunciamo un accordo storico tra Uber e ItTaxi che permette di creare valore per migliaia di operatori e milioni di persone in tante città italiane. Siamo molto orgogliosi di aprire questo nuovo capitolo della nostra storia in Italia fatto di cooperazione con il settore e di fiducia, perché siamo convinti che Uber e ItTaxi stiano meglio insieme. Dalla fine di giugno, a partire dalla città di Roma e poi in tante altre città italiane, milioni di utenti che oggi aprono la nostra applicazione in Italia, oltre all’opzione di trasporto che già hanno, avranno l’opzione di prenotare un taxi utilizzando la tecnologia che ci contraddistingue e che rende questo processo semplice e affidabile”. Lo ha dichiarato Lorenzo Pireddu, ceo Uber Italia, a margine della presentazione della partnership strategica che offrirà agli oltre 12 mila taxi del consorzio ItTaxi la possibilità di lavorare con la piattaforma Uber e aumentare così le loro opportunità di business.