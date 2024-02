Pisa: Fratoianni, ‘ancora studenti caricati, inaccettabile, Piantedosi in Parlamento’

Febbraio 23, 2024

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Dopo Pisa, anche Firenze: di nuovo studenti caricati per un corteo per la Palestina. Non è possibile che sempre più spesso manifestazioni si concludano con manganellate sulla testa di giovani, e questa cosa dal punto di vista democratico è sempre più allarmante. Siamo ad un ‘eccesso di zelo’ inaccettabile. Presenteremo una interrogazione urgente, l’ennesima, a Piantedosi”. Così Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra parlando con i cronisti a Montecitorio a margine di una conferenza stampa.

“Devono finirla, questa roba e’ inaccettabile – prosegue il leader di SI – e io penso che sia necessaria una iniziativa parlamentare, non solo nostra, non solo una interrogazione. Credo che dovremmo chiedere ai colleghi e alle colleghe degli altri gruppi parlamentari di immaginare una scorta democratica alle manifestazioni, con il massimo rispetto per l’autonomia degli studenti e dei manifestanti, ma dovremo fare la nostra parte – conclude Fratoianni – come parlamentari per garantire gli spazi di democrazia”.