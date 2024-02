Pisa: Schlein, ‘Piantedosi si assuma responsabilità in aula, c’è clima repressione’**

Febbraio 24, 2024

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – “Ieri sera Pisa ha dato una straordinaria risposta democratica. Basta manganellate sugli studenti. Bisogna che Piantedosi venga finalmente a chiarire in Parlamento e davanti al Paese e prendersi le sue responsabilità. Non possiamo più assistere a scene inaccetabili come quelle viste ieri di manganellate sui minori e minori trattenuti e immobilizzati a terra. Non è accettabile e non è un episodio isolato. Abbiamo visto scene come queste a Firenze, Napoli e Bologna. E’ un clima di repressione di cui abbiamo chiesto conto anche la settimana scorsa al ministro Piantedosi. E’ necessario che venga a chiarire e a prendersi le sue responsabilità. Esprimo la solidarietà del Pd agli studenti che sono stati feriti e alle loro famiglie”. Così Elly Schlein arrivando alla convention ‘Stati Uniti d’Europa’ a Roma.