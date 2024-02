Pisa: Scotto a Donzelli, ‘da parlamentare buonsenso, non coprire manganellate’

Febbraio 23, 2024

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Donzelli o non ha capito o fa finta di non capire. Cambia poco, soprattutto nel suo caso. Una cosa è certa: hanno caricato studenti minorenni. E li hanno pure feriti. Un parlamentare dovrebbe predicare buonsenso, non coprire le manganellate”. Così Arturo Scotto del Pd su twitter.