Pisa: Serracchiani, ‘Piantedosi stravolge ruolo forze ordine’

Febbraio 23, 2024

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “La carica contro gli studenti di Pisa è stato un episodio sconcertante di uso eccessivo della forza, una violenza che non possiamo accettare come metodo di controllo dell’ordine pubblico. Il ministro Piantedosi sta stravolgendo ruolo, compiti e metodi delle forze dell’ordine. Bisogna che le indicazioni date dal Viminale aiutino a tenere il più basso possibile il livello di contrapposizione e non contribuiscano ad alzare la tensione. La Polizia di Stato non sia piegata alle esigenze muscolari di questo Governo, che contrasta con la tradizione democratica di chi porta la divisa per difendere i diritti dei cittadini, non per picchiarli senza motivo”. Lo dichiara Debora Serracchiani, responsabile Giustizia del Pd, in merito alle immagini delle cariche della polizia contro una manifestazione di studentesse e studenti a Pisa.