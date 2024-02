Pisa: Silvestri (M5S), ‘inaccettabile, governo Meloni non taccia’

Febbraio 23, 2024

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Quanto accaduto a Pisa, e purtroppo in altre parti di Italia, dove alcuni manifestanti sono stati manganellati mentre supportavano la causa palestinese, è inaccettabile, indegno per un Paese democratico che deve permettere il dissenso. Il governo Meloni non taccia di fronte a tutto questo. La libertà di opinione è un valore di tutti”. Così il capogruppo M5S alla Camera, Francesco Silvestri.