Più Europa: Bonino, ‘mi prendo tregua da politica ma avanti su cittadinanza ed eutanasia’

2 Novembre 2024

Roma, 2 nov. (Adnkronos) – “Mi sono spaventata davvero e questa volta mi prendo una tregua dalla politica”. Tuttavia “sto lavorando sodo per riprendere le mie attività, per portare avanti le battaglie più importanti in questo momento. Quella sulla cittadinanza per gli stranieri, quella sull’eutanasia”. Lo dice Emma Bonino, intervistata da ‘La Repubblica’ e dal ‘Corriere della Sera’, tornata a casa dopo due settimane di ricovero per una crisi cardio-respiratoria.