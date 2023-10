Più Europa: da oggi a sabato la scuola politica ‘Eureka!’

Ottobre 26, 2023

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – Un workshop di tre giorni di formazione teorico-pratica rivolto a 50 giovani iscritti under 35, con incontri con i dirigenti del partito e lezioni tenute da esperti in materie di immigrazione, ambiente, lavoro, diritti Lgbtq+ e droghe. Con un evento serale aperto al pubblico, con eventi di musica live e talk. E’ Eureka, la scuola di politica di +Europa, che si tiene da oggi, giovedì’ 26 ottobre fino a sabato 28, presso “Industrie fluviali” in Via del Porto Fluviale 35 a Roma.

“L’obiettivo di questa scuola – spiega Carla Taibi, tesoriera di +E e curatrice della scuola – riprende anche le finalità delle precedenti edizioni della scuola di politica di +Europa, Prime Donne: raccontare e promuovere l’empowerment femminile attraverso testimonianze di donne che lottano ogni giorno per cambiare il proprio Paese e per lo stato di diritto. Durante i giorni di corso le attiviste e gli attivisti si confronteranno con loro e il tema della parità di genere sarà uno degli obiettivi di tutti i team di lavoro nell’elaborazione delle proposte”.

La giornata odierna si aprirà alle ore 13.30 con un messaggio di Guy Verhofstadt, europarlamentare Renew Europe e membro ALDE Party. A seguire, dibattito tra il segretario di +Europa, Riccardo Magi e il tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, Marco Cappato. La giornata di domani, venerdì 27 ottobre, si apre con il panel ‘Contro i sovranismi, per una reale integrazione’, con: Nathalie Tocci, direttrice Istituto Affari Internazionali, Benedetto Della Vedova, deputato +Europa, Nima Baheli, analista geopolitico e Marco Taradash, direzione +Europa.

A seguire il panel famiglie e genitorialità. Smantellare i pregiudizi con: Filomena Gallo, segretaria Associazione Luca Coscioni; Alessia Crocini, presidente Famiglie Arcobaleno Vincenzo Miri, presidente Rete Lenford; Modera: Valeria Manieri, giornalista e co-fondatrice de Le Contemporanee. E’ previsto anche il video messaggio di Ilhan Kyuchyuk, europarlamentare Renew Europe e copresidente ALDE Party.

Sempre venerdì il Panel cittadinanza e migrazioni. Abbattere le frontiere ideologiche con: Hilarry Sedu, avvocato Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Napoli; Valentina Brinis, advocacy officer Open Arms Giorgia Linardi, legal advisor Sea Watch Modera: Annalisa Nalin, segreteria +Europa. Alle ore 20 di venerdì si terrà l’evento “Indomabili. La lotta delle donne per la libertà”, con Emma Bonino, leader di +Europa intervistata da Francesca Fagnani, conduttrice e giornalista.

Sabato la mattina si apre con il panel sull’ ambiente “Dire addio alle politiche insostenibili” con Federico Pizzarotti, presidente di +Europa Giuseppe Onufrio, direttore esecutivo Greenpeace Italia Edoardo Zanchini, direttore dell’Ufficio clima del Comune di Roma; Francesca Bellisai, Ecco Climate. Modera: Manuela Zambrano, presidente Assemblea +Europa. Nel pomeriggio, il panel “Il lavoro del domani: come se ci fosse un domani” con: Tommaso Monacelli, docente Università Bocconi Luciano Capone, Giornalista de Il Foglio Linda Laura Sabbadini, direttrice Istat, Piercamillo Falasca, vice-segretario +Europa. Modera: Barbara Vecchietti, imprenditrice, co-fondatrice EDGE. Sabato pomeriggio, alle ore 16.30 i saluti finali del segretario Riccardo Magi e la consegna dei diplomi.