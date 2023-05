Più Europa: segretario Modena di Azione aderisce, Magi ‘benvenuto’

Maggio 25, 2023

(Adnkronos) – L’ex segretario di Azione Modena, Pietro Borsari, aderisce a +Europa. Lo annuncia il segretario del partito Riccardo Magi. “Ho creduto nel progetto del Terzo Polo e mi sono speso al massimo da segretario di Azione Modena ma, con delusione, ho dovuto arrendermi al fatto che nulla si può costruire a partire da quei personalismi”, spiega Borsari.

“Credo occorra ripartire contribuendo ad un progetto dalla fiera identità liberal-democratica come +Europa, che oggi, grazie alla guida di Riccardo Magi, sta rilanciando il suo percorso politico. Mi sono sempre definito un radicale, ho aderito ad un progetto plurale come quello di Calenda sperando fosse in grado di costruire un’alternativa credibile, oggi torno a casa. Se la nostra generazione vuole mettersi in gioco deve farlo con un partito che sappia veramente coglierne il Dna progressista, liberale e federalista europeo, un partito democratico e con una leadership contendibile: questo partito è +Europa”.

“Con l’arrivo di Pietro Borsari, che ha appena 24 anni ma ha già una grande esperienza politica e di militanza – commenta Magi – Più Europa prosegue il suo percorso di rafforzamento sui territori e di rilancio politico nazionale dopo il congresso dello scorso febbraio. +Europa si conferma una realtà attrattiva per chi crede nei diritti civili e nelle libertà, una forza democratica che sa guardare una generazione avanti e valorizzare il ruolo delle giovani generazioni all’interno dei propri organi, dove oltre il 30% dei dirigenti è under35, così come nell’agenda politica del Paese”.