Pmi: Mattarella, ‘artigianato determinante per giovani, borghi ed economie locali’

Novembre 21, 2023

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – “La tutela che la Repubblica accorda all’artigianato e al suo sviluppo è una previsione costituzionale di permanente attualità e rilievo. Il rilancio delle attività produttive, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, affida al vostro comparto, nella duplice caratterizzazione di artigianato di servizio e di produzione, un ruolo strategico, nel quale siete protagonisti. Il settore delle piccole e medie imprese si è confermato, anche nelle recenti crisi, un elemento di positiva elasticità dell’economia del Paese, prima porta di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al presidente di Confartigianato imprese, Marco Granelli, in occasione dell’assemblea annuale.

“Espressione di creatività e delle tradizioni, l’artigianato -prosegue il Capo dello Stato- è un carattere essenziale dell’identità italiana, con le sue inimitabili specializzazioni e competenze. L’artigianato, inoltre, rappresenta sempre più una significativa forma di iniziativa imprenditoriale giovanile ed è un fattore determinante per la valorizzazione dei borghi e delle economie locali, per contenere i fenomeni di spopolamento a cui sono soggetti. La tutela e lo sviluppo della filiera artigianale sono, dunque, priorità da perseguire, anche per non disperdere il patrimonio di esperienze accumulato”.