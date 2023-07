Pnnr: Boccia (Pd), ‘governo irresponsabile, non erano pronti’

Luglio 11, 2023

Roma, 11 lug (Adnkronos) – “Leggiamo sulle agenzie che il ministro Fitto ha convocato, con urgenza, la cabina di regia sul PNRR con all’ordine del giorno la ‘revisione della 4a rata’. Deve evidentemente aver letto la rassegna stampa, visto che molti giornali oggi scrivono che la 4a rata del PNRR è fortemente a rischio”. Lo dice il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

“Il nostro paese aspetta ancora, da mesi, la terza. Sui ritardi e sui rischi che il nostro Paese corre come Pd, da mesi, in tutte le sedi istituzionali, abbiamo sollecitato esecutivo e Parlamento, senza avere risposte -prosegue Boccia-. Il comportamento del governo è al limite dell’irresponsabilità: ha perso tempo tra cambi di progetto e riforme della governance, e ora non sa che pesci prendere per uscire da un impasse che rischia di far perdere all’Italia risorse essenziali per la sua crescita. No, forse non erano pronti”.